Помощник главы Астрахани получил 7 лет колонии за вымогательство у топ-менеджера "Ростеха"

Фото: Агентство "Москва"

Помощника главы Астрахани Карена Григоряна отправили на 7 лет в колонию строгого режима за вымогательство. Такое решение принял Хамовнический суд столицы, рассказал в беседе с ТАСС его адвокат Алексей Цаплин.

Мужчину обвинили в вымогательстве свыше 4,5 миллиона рублей у директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко. Правозащитник подчеркнул, что решение инстанции можно обжаловать.

Прокурор просил суд лишить обвиняемого свободы на 7,5 года. В свою очередь, защита и подсудимый просили об оправдательном приговоре.

В мае прошлого года троих бывших администраторов телеграм-каналов приговорили к 8 годам колонии по обвинению в вымогательстве у российской телеведущей Тины Канделаки и ее мужа Бровко.

Выяснилось, что фигуранты дела размещали порочащие посты о публичных личностях, за удаление которых затем требовали деньги. Так, за удаление поста о паре они запросили 280 тысяч рублей. Бровко выплатил вымогателям указанную сумму, однако публикации не прекращались.

