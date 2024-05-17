17 мая, 14:40Происшествия
Помощник главы Астрахани получил 7 лет колонии за вымогательство у топ-менеджера "Ростеха"
Фото: Агентство "Москва"
Помощника главы Астрахани Карена Григоряна отправили на 7 лет в колонию строгого режима за вымогательство. Такое решение принял Хамовнический суд столицы, рассказал в беседе с ТАСС его адвокат Алексей Цаплин.
Мужчину обвинили в вымогательстве свыше 4,5 миллиона рублей у директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко. Правозащитник подчеркнул, что решение инстанции можно обжаловать.
Прокурор просил суд лишить обвиняемого свободы на 7,5 года. В свою очередь, защита и подсудимый просили об оправдательном приговоре.
В мае прошлого года троих бывших администраторов телеграм-каналов приговорили к 8 годам колонии по обвинению в вымогательстве у российской телеведущей Тины Канделаки и ее мужа Бровко.
Выяснилось, что фигуранты дела размещали порочащие посты о публичных личностях, за удаление которых затем требовали деньги. Так, за удаление поста о паре они запросили 280 тысяч рублей. Бровко выплатил вымогателям указанную сумму, однако публикации не прекращались.
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