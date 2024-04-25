Прокурор потребовал назначить 7,5 года колонии для помощника главы Астрахани

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Гособвинение потребовало у Хамовнического суда Москвы приговорить помощника главы Астрахани и председателя регионального отделения партии "Родина" Карена Григоряна к 7,5 годам колонии по делу о вымогательстве свыше 4,5 миллиона рублей у директора госкорпорации "Ростех" Василия Бровко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Алексея Цаплина.

Адвокат заявил, что последнее слово Григоряна будет выслушано 14 мая, а приговор ему вынесут 16 или 17 числа. Также адвокат указал на то, что защита и подсудимый просили об оправдательном приговоре.

Ранее трое бывших администраторов телеграм-каналов получили 8 лет колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве у российской телеведущей Тины Канделаки и ее мужа Бровко.

В материалах дела указано, что Слободенюк, Москвин и Малушенко в 2020 году купили телеграм-каналы "Проект "Сканер" и Riddle. На них они размещали порочащие посты о публичных личностях, за удаление которых требовали деньги. Так, за удаление публикаций о паре они просили 280 тысяч рублей.

Помощник Бровко согласился выплатить эту сумму, однако впоследствии посты продолжали появляться. После этого потерпевший написал заявление в правоохранительные органы.

Также коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей у главного исполнительного директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

