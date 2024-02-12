В "Ростехе" просили смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

"Ростех" просил суд смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве у главы госкомпании Сергея Чемезова и учесть принесенные ими извинения. Об этом в беседе с РИА Новости заявил представитель Чемезова.

"Принесенные подсудимыми извинения <...> были Сергеем Викторовичем (Чемезовым. – Прим. ред.) приняты. Позиция Чемезова была донесена суду в ходе прений", – отметил он.

В свою очередь, адвокат одного из осужденных Дмитрий Малютов рассказал в беседе с ТАСС, что журналист и телеведущая Ксения Собчак не вызывалась для допроса в суд. По его словам, журналистка не проходит по делу ни свидетелем, ни очевидцем.

Фигурантами по уголовному делу проходили трое – коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов, бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев.

Суханова задержали 25 октября 2022 года, а чуть позже – Кузьмина. В ноябре того же года третьим фигурантом дела стал Бигаев. По версии обвинения, мужчины вымогали у Чемезова 11 миллионов рублей за удаление постов в телеграм-канале и установку блока на негативные новости, связанные с главой "Ростеха".

Прокурор просил суд приговорить Суханова к 8 годам строгого режима, а двух других – к 7,5 года заключения. В итоге суд приговорил первого к 7,5 года колонии строгого режима, а Кузьмина и Бигаева – к 7 годам.

Представители Чемезова на заседание не явились. Мужчины своей вины не признали и будут обжаловать решение суда в апелляционном порядке. Сама Собчак назвала приговор несправедливым и несоразмерным, напомнив о "договоренностях".

Ксения Собчак приезжала в московский офис "Ростеха" – СМИ