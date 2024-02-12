Администраторы телеграм-канала "Тушите свет" получили 7 лет колонии

Фото: телеграм-канал "112"

Хамовнический суд Москвы вынес приговор коммерческому директору журналиста и телеведущей Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву. Об этом сообщает ТАСС.

Троих подсудимых признали виновными в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Суханова приговорили к 7,5 года колонии, Романовский и Бигаев будут отбывать в колонии строгого режима семилетний срок.

Сам Чемезов и его представители не пришли на заседание суда. На оглашении приговора также не присутствовала Собчак, ранее поддерживавшая Суханова, Романовского и Бигаева.

Суханова задержали в Москве 25 октября 2022 года. Позже по этому же делу был арестован Романовский (Кузьмин). 7 ноября того же года третьим подозреваемым по делу о вымогательстве стал Бигаев.

По версии стороны обвинения, Суханов, Кузьмин и Бигаев вымогали у Чемезова 11 миллионов рублей за удаление постов в телеграм-канале и установку блока на негативные новости, связанные с главой "Ростеха".



Ксения Собчак приезжала в московский офис "Ростеха" – СМИ