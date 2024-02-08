Прокуратура запросила до 8 лет колонии администраторам телеграм-канала "Тушите свет"

Фото: телеграм-канал Readovka

Государственное обвинение в лице прокурора запросило от 7,5 до 8 лет колонии администраторам телеграм-канала "Тушите свет". Их обвиняют в вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, пишет ТАСС.

Прокурор просит приговорить к 8 годам колонии строгого режима коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, а также к 7,5 года строгого режима бывшего глареда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) и журналиста Тамерлана Бигаева.

Суханова задержали в Москве 25 октября 2022 года. Позже по этому же делу был арестован Романовский (Кузьмин). 7 ноября того же года третьим подозреваемым по делу о вымогательстве стал Бигаев.

По версии стороны обвинения, Суханов, Кузьмин и Бигаев вымогали у Чемезова 11 миллионов рублей за удаление постов в телеграм-канале и установку блока на негативные новости, связанные с главой "Ростеха".