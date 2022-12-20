Обвиняемого в вымогательстве Суханова просят оставить в СИЗО до 24 марта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Следствие просит суд продлить арест до 24 марта коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву, обвиняемым по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, сообщает ТАСС.

Таким образом, продлить срок содержания под стражей обвиняемым хотят на три месяца.

О задержании Суханова стало известно 25 октября. После этого в подмосковном доме Собчак прошли обыски, а сама журналистка уехала из России.

Вместе с Сухановым был задержан и экс-главред Tatler Ариан Романовский. Его и Суханова обвинили в вымогательстве у Чемезова 11 миллионов рублей. По данным следствия, указанную сумму они попросили за удаление информации о главе "Ростеха" из телеграм-канала "Тушите свет". При этом Суханова задержали во время получения 800 тысяч рублей.

Позже еще одним фигурантом дела стал журналист Тамерлан Бигаев. Адвокат Романовского Дмитрий Малютов рассказал, что Собчак спродюсировала телеграм-канал "Тушите свет", посты в которые писали Романовский, Суханов и Бигаев. Юрист подчеркнул, что у экс-главреда Tatler был заключен с журналисткой договор. Аналогичные документы, по его словам, есть и у Бигаева и Дамиры Тамерлановой.

15 ноября Собчак приехала в столичный офис "Ростеха". Позже она публично извинилась перед Чемезовым и выразила сожаление, что действие ее коллег "нанесли вред Чемезову".



Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест коммерческого директора Ксении Собчак

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!