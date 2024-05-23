Путин пожелал успеха Шумкову на выборах губернатора Курганской области

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин пожелал губернатору Курганской области Вадиму Шумкову успеха на предстоящих выборах главы региона. Встреча проходила в формате видеосвязи. Об этом сообщается в телеграм-канале Кремля.

Отдельно Путин и Шумков обсудили ситуацию с ликвидацией последствий паводка в Курганской области. Президент РФ пообещал, что будет в контакте с властями региона, а при необходимости будут приниматься оперативные решения.

Незадолго до этого Владимир Путин провел встречу с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым, в рамках которой также поддержал намерения главы региона вновь баллотироваться на выборах губернатора.

Единый день голосования – 2024 (ЕДГ) состоится в России 8 сентября. По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, сама избирательная кампания может еще поменяться.