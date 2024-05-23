Автомобиль въехал в ворота генконсульства РФ в немецком Бонне

Фото: телеграм-канал "Генконсульство России в Бонне"

Легковой автомобиль въехал в ворота генконсульства России в немецком городе Бонн. Об этом сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

По предварительной информации, водитель авто был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В результате произошедшего въездные ворота консульства получили повреждения.

Вскоре прибывшие на место сотрудники полиции задержали водителя, тот не оказывал правоохранителям сопротивления. Также полицейские провели осмотр места происшествия и эвакуировали автомобиль.

"Расчитываем на быстрое и профессиональное расследование происшествия на основании поданного генконсульством заявления о правонарушении", – говорится в сообщении дипмиссии.

Ранее сообщалось, что посольство РФ предъявит ФРГ протест в связи с нападением на здание бывшего генконсульства в Лейпциге, которое произошло в четверг, 9 мая.

Дипмиссия также выразила сожаление по поводу того, что значительные силы полиции Германии в тот день были направлены на изъятие символов Победы у людей, которые пришли почтить память павших в борьбе за освобождение ФРГ и Европы от нацизма.