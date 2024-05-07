МЧС предупредило о заморозках в Москве ближайшей ночью

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заморозки до минус 3 градусов прогнозируются в Москве ближайшей ночью 8 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ночные и утренние часы 8 мая местами на территории Москвы ожидаются заморозки от минус 3 до минус 1 градуса", – говорится в сообщении.

Вместе с тем Гидрометцентр РФ объявил оранжевый уровень погодной опасности в столице и Подмосковье из-за заморозков. Он будет действовать с 21:00 7 мая до 09:00 8 мая. Также в регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за ветра.

В свою очередь, министерство экологии и природопользования Подмосковья сообщило, что членистоногие, амфибии и рептилии снова могут впасть в анабиоз в связи с резким похолоданием.

"Обычно хотя бы раз поздней весной случаются заморозки. Еще издревле наши предки определяли их по природным явлениям. Например, по поверьям, цветение черемухи связывали с наступлением скорых холодов. Вот и сейчас кусты украсились белыми соцветиями, и в регион пришло нежданное похолодание", – подчеркнул глава ведомства Тихон Фирсов.

По его словам, для растения такие условия являются благоприятными, однако другие живые существа могут впасть в анабиоз, что повлияет и на других животных, для которых они служат пищей. Ведомство указало, что проблемы появятся у птиц. Заморозки способны оказать влияние и на численность земноводных, которые отложили икру у водоемов, добавило министерство.

"Несмотря на риски для популяций некоторых видов, в понижении температуры есть и свои плюсы. Например, активность вредоносных клещей с похолоданием в регионе спадет", – отмечается в сообщении.

Самое холодное 7 мая за последние 25 лет зафиксировали в Москве. Минувшей ночью температура составляла от минус 0,2 до плюс 0,7 градуса. Рекорд минимальной температуры за вековую историю наблюдений в столице зафиксировали в 1942 году. Тогда ночью столбики термометров упали до минус 2 градусов.

