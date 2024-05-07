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Новости

07 мая, 15:00

Новости

Собянин поздравил Путина с вступлением в должность Президента России

Собянин поздравил Путина с вступлением в должность Президента России

Собянин: в Москве возобновлена подача тепла в дома и соцобъекты

Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента России

Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента России

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве судоверфи в Нагатинском затоне

Собянин: в Нагатинском Затоне в конце года откроют производство электросудов

Собянин: возобновляем подачу тепла в жилые дома и социальные объекты Москвы

Новости часа: Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в московские дома

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 мая

"Мой район. Новости": в Нагатинском Затоне в конце года откроют производство электросудов

В своем телеграм-канале Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России. Мэр Москвы подчеркнул, что с именем вновь избранного главы государства неразрывно связаны крупнейшие достижения страны последних десятилетий.

Глава города уверен, что Путин сможет продолжить курс на укрепление суверенитета страны и повышение качества жизни граждан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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