Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента России

В своем телеграм-канале Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России. Мэр Москвы подчеркнул, что с именем вновь избранного главы государства неразрывно связаны крупнейшие достижения страны последних десятилетий.

Глава города уверен, что Путин сможет продолжить курс на укрепление суверенитета страны и повышение качества жизни граждан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.