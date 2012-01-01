Владимир Путин вступил в должность президента РФ 7 мая 2024 года в присутствии 2,6 тысячи гостей. После церемонии российский лидер произнес речь, в которой обозначил политику страны и прокомментировал отношения с Западом. Подробнее – в нашем материале.



Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента Российской Федерации прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Для главы государства, избранного по итогам мартовских выборов, инаугурация стала пятой.

На церемонию Путин приехал на обновленном российском лимузине Aurus Senat, а в кортеже главы государства впервые были замечены электрические мотоциклы Aurus Merlon, которые способны разгоняться до 240 километров в час.

Инаугурация началась с торжественного внесения в зал Государственного флага РФ, специального экземпляра Конституции и символов президентской власти – штандарта и знака президента России. Положив правую руку на документ, Путин принес присягу.



Владимир Путин президент РФ Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу.

Фото: РИА Новости/POOL/Сергей Савостьянов

Всего, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на инаугурации присутствовали около 2,6 тысячи гостей, среди которых были исполнители Стас Михайлов и Shaman, актеры Сергей Гармаш, Владимир Машков, Иван Охлобыстин и Стивен Сигал, фигуристы Евгений Плющенко и Камила Валиева, а также сенаторы, депутаты, главы регионов и многие другие. Кроме того, на церемонии была классный руководитель Путина Вера Гуревич.

На мероприятие пригласили и глав всех аккредитованных в Москве дипведомств, включая представителей недружественных стран. Многие из них, в том числе послы США, ЕС, Германии, Эстонии и Великобритании не приехали в Кремль.

"Не пришедшие на инаугурацию Путина послы забыли, зачем находятся в Москве", – прокомментировал позднее их решение помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

После церемонии в Андреевском зале Путин вышел на Соборную площадь, где ему представили Президентский полк. О вступлении главы РФ в должность возвестили 30 залпов орудийного салюта, после чего он принял рапорт командира полка. Затем полк прошел перед президентом парадным строем.

Завершилось мероприятие посещением Путиным благодарственного молебена, который провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Благовещенском соборе.

После инаугурации администрация президента (АП) и правительство РФ автоматически сложили полномочия – такая процедура предусматривается законом. Прежние министры, вице-премьеры и сотрудники администрации продолжат работу в статусе исполняющих обязанности, пока не будут сформированы новый кабмин и АП.

Выборы президента прошли в России с 15 по 17 марта 2024 года. По итогам Владимир Путин набрал 87,28% голосов – его поддержали 76 277 708 россиян по всему миру. Согласно статье 82 закона "О выборах президента РФ", избранный лидер страны вступает в должность по истечении шести лет со дня вступления в должность президента РФ, который был выбран на предыдущих выборах. В 2018-м инаугурация Путина также прошла 7 мая.

"Стабильность не означает косность"

Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков

После инаугурации Владимир Путин произнес речь, адресованную каждому жителю страны. В частности, президент поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что в тексте присяги сконцентрирована суть предназначения главы государства – "беречь Россию и служить нашему народу".



Владимир Путин президент РФ Понимаю, что это огромная честь, обязанность и священный долг. Именно это определяло смысл и содержание моей работы в предыдущие годы. Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего.

По словам президента, граждане подтвердили правильность курса страны, что важно в момент, когда она столкнулась с серьезными испытаниями.

"Уверен, мы достойно пройдем через этот трудный, рубежный период, станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития", – заявил российский лидер.

Отдельно Владимир Путин остановился на взаимоотношениях с Западом. Президент подчеркнул, что РФ не отказывается от диалога, однако все зависит от их политики в отношении нашей страны.



Владимир Путин президент РФ Разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности, возможен. Но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга.

При этом Россия вместе с партнерами по ЕАЭС и другими суверенными центрами развития продолжит работу "по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности". А сама РФ должна быть самодостаточной и конкурентоспособной, заявил Путин.



Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков

Далее президент остановился на обстановке внутри страны. По его словам, государственная и общественно-политическая система должна быть устойчива к любым вызовам и угрозам. А на ведущие позиции нужно выводить тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества.

"При этом стабильность не означает косность. Наша государственная, общественная система должна быть гибкой, создавать условия для обновления и движения вперед", – подчеркнул он.



Владимир Путин президент РФ Мы должны обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед, вырастить и воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество России, развивать нашу государственность, в основе которой – межнациональное согласие, сбережение традиций всех народов, живущих в России, стране-цивилизации, объединенной русским языком и нашей многонациональной культурой.

Результаты работы главы государства во многом зависят от единства и сплоченности России, обратил внимание президент. Путин выразил уверенность, что страна преодолеет все трудности и реализует намеченные планы, и завершил свою речь словами: "Вместе победим!"