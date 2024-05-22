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22 мая, 21:48

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ТАСС: информация о приостановке международных полетов "Победы" с июля недостоверна

Информация о приостановке международных полетов "Победы" с июля недостоверна

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Информация о приостановке международных полетов авиакомпании "Победа" с июля не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Перевозчик продолжает выполнять полеты согласно запланированному расписанию. Никаких планов по отмене международных рейсов нет", – говорится в сообщении.

Ранее гендиректор "Победы" Дмитрий Тыщук заявил, что лоукостер хочет начать предлагать на борту ограниченный ассортимент закусок и напитков в качестве перекуса. Тыщук добавил, что введение питания на борту не повлияет на время обслуживания самолетов и сохранит оперативную послеполетную и предполетную подготовку. Гендиректор напомнил, что сейчас у "Победы" оборот рейса составляет примерно 25 минут.

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