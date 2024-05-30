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30 мая, 10:45

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Собянин: Москва заключит офсетный контракт на производство билетных автоматов

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В Москве пройдет электронный конкурс на заключение офсетного контракта. По условиям договора, инвестор-победитель должен за 2 года модернизировать или создать новое производство автоматов по продаже билетов на транспорт. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Предприятие должно находиться в столице, а город в ответ гарантирует закупку продукции. Автоматы нужно обновить, чтобы они стали быстрее и удобнее для пассажиров, отметил мэр Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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