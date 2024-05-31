Кратковременные дожди и гроза ожидаются в Москве 31 мая

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Переменная облачность, кратковременные дожди и гроза ожидаются в Москве в пятницу, 31 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно данным синоптиков, температура днем в столице составит от 28 до 30 градусов, по области – от 26 до 31 градуса. При этом скорость юго-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду, атмосферное давление установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что в начале следующей недели в столице прогнозируется температура воздуха от 22 до 27 градусов. Также будут небольшие дожди, подчеркнул синоптик. Вильфанд отметил, что небольшие осадки смягчат пожароопасную ситуацию и будут комфортными для жителей.

В свою очередь, МЧС РФ предупредило москвичей о жаре до 30 градусов днем с 29 по 31 мая. Жителей призвали быть осторожными, носить одежду светлых тонов и головные уборы, избегать перегрева на солнце и пить больше жидкости.

