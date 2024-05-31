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31 мая, 13:30

Транспорт

Дептранс рассказал, на каких станциях метро бесплатно раздают воду

Дептранс рассказал, на каких станциях метро бесплатно раздают воду

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В своем телеграм-канале департамент транспорта Москвы перечислил станции метро, на которых в жару жители столицы могут бесплатно получить воду. В список вошли "Измайловская", "Филевский Парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино".

Кроме того, воду раздают на автовокзалах Центральный, Саларьево, Красногвардейский, Южные и Северные ворота. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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