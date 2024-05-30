В Москве 1 июня стартует чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага"

Чемпионат Москвы по игре "Камень. Ножницы. Бумага" состоится в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы со ссылкой на проект "Московские сезоны".

Турнир будет проходить с 1 июня по 1 сентября с 10:00 до 20:00 каждую неделю на Чистопрудном бульваре. Там запланированы квалификационные соревнования, в которых могут поучаствовать все желающие. При этом этот этап проведут и на окружных площадках фестиваля. Сам чемпионат состоит из нескольких этапов. Сильнейшие участники, которых выберут после подсчета рейтинговых баллов, смогут пройти в главный этап.

Финалы окружных квалификационных этапов состоятся на фестивальных площадках "Московских сезонов". Участников, занявших первое место на отборочном этапе, наградят кубками и медалями. Победителя, а также серебряного и бронзового призеров определят в каждом административном округе.

Финал чемпионата пройдет с 5 по 8 сентября на площадках празднования Дня города, где встретятся 48 участников с самой быстрой реакцией. Победитель получит пояс чемпиона Москвы и один миллион рублей. Второму и третьему местам достанутся почетные кубки, а также призы в размере 500 и 250 тысяч рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в Москве стартует городской фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!". Для горожан подготовили кинопоказы, концерты, мастер-классы и другое. Всего пройдет более 45 тысяч мероприятий.

