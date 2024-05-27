Масштабный городской проект "Лето в Москве" начнется в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Московские сезоны" проведут цикл мероприятий в рамках проекта "Лето в Москве", который объединил все традиционные городские фестивали и полюбившиеся горожанам развлечения. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу "Московских сезонов".

С 5 июня во время фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота" на Тверской площади заработает бьюти-штаб для выпускниц. Ведущие стилисты и визажисты столицы дадут девушкам различные рекомендации. Также некоторые смогут поучаствовать в гранд-дефиле на Патриарших прудах вместе с профессиональными моделями.

Кроме того, 12 июня стартует фестиваль "Времени и эпохи". В центре города расположится многокилометровый исторический музей под открытым небом, а в парках пройдут реконструкции известных сражений. Посетители смогут погрузиться в атмосферу важнейших периодов России. Для гостей подготовили квесты, тематические игры, мастер-классы по старинным ремеслам и иммерсивные спектакли. Более того, на ВДНХ пройдет парад физкультурников.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в Москве стартует городской фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!". Для горожан подготовили кинопоказы, концерты, мастер-классы и другое. Всего пройдет более 45 тысяч мероприятий.