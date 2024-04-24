"Яндекс Маркет" провел ребрендинг

Фото: market.yandex.ru

Маркетплейс "Яндекс Маркет" начал ребрендинг – к основным цветам компании добавился красный. Об этом сообщается на сайте компании.

В настоящее время представители бренда уже заменили визуальный стиль, лого и главную страницу сайта. По данным сервиса, завершить обновление планируется до конца 2024 года.

В частности, ребрендинг части пунктов выдачи пройдет уже в апреле. Новые площадки для получения товаров уже будут изначально в новом стиле, подчеркнули в пресс-службе.



Ранее стало известно, что группа "М.Видео-Эльдорадо" проведет ребрендинг сети "М.Видео". Сетевые магазины получат новый логотип, главным элементом которого станет буква М.