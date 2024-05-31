Летние прогулочные маршруты организуют в столице в День защиты детей

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В Москве в День защиты детей, 1 июня, организуют летние маршруты для родителей с детьми. Благодаря программе участники в игровой форме лучше узнают столицу. С маршрутами можно ознакомится на сайте "Играй в Москву!".

Выполняя задания, дети и взрослые узнают историю Москвы и увидят много достопримечательностей. Для участия нужно скачать с сайта карту понравившейся прогулки и взять с собой смартфон. Схему маршрута также можно взять в любом столичном туристско-информационном центре, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Каждая программа "Играй в Москву!" создана с учетом интересов детей, она основана на фантастических историях и легендах, героям которых должны помочь участники. Для этого нужно посещать отмеченные на картах места и вписывать ответы на вопросы в специальные поля. На схемах также можно найти QR-коды с интересными фактами о Москве и ее знаменитых жителях.

Более того, игрокам выдают специальные стикеры за выполнение заданий. Получить их можно в местах, отмеченных на карте. Стикеры приклеивают на схему маршрута. Путешественник, который полностью заполнил карту, получит сувенир. Его можно забрать у любого сотрудника столичного туристско-информационного центра.

Летние маршруты включают в себя посещение парка "Зарядье", спортивного комплекса "Лужники", делового центра "Москва-Сити", ВДНХ и других популярных мест столицы.

Так, маршрут "Возрождение Алдумара" подойдет тем, кто хочет изучить территорию ВДНХ. Программа основана на фантастической истории об алдумарцах, чья родная планета была сотни лет покрыта водой. В рамках исторического просвещения участники узнают, когда появилась скульптура "Тракторист и колхозница", сколько весил первый вариант этой статуи и какие деревья растут в местном парке. Кроме того, они ознакомятся с жестовым языком и первым славянским алфавитом – глаголицей.

Маршрут "Игры чемпионов" ознакомит участников с интересными фактами об олимпийском движении и спорте. Для выполнения заданий нужно проследовать от смотровой площадки "Воробьевы горы" до олимпийского комплекса "Лужники". Во время прогулки участники выяснят, когда зародились водные виды спорта, что такое нормативы ГТО, где установлены памятники знаменитым спортсменам и другие интересные факты.

Благодаря "Пути героя" дети и взрослые ознакомятся с биографиями великих людей разных эпох, служивших Отечеству. Маршрут стартует от музея-панорамы "Бородинская битва" и заканчивается на Поклонной горе. Путешественники увидят памятник Михаилу Кутузову, узнают малоизвестные факты о героях Бородинского сражения и подвигах ученых-инженеров, а также услышат историю о подольском курсанте Алеше.

Пройдя по маршруту "Тайны Зеленой планеты", дети узнают, как жители современных мегаполисов могут достичь гармонии с природой. Маршрут начинается от храма Христа Спасителя, проходит через Дом культуры "ГЭС-2", Красную площадь и завершается в парке "Зарядье". Участники исследуют Патриарший мост, увидят парящий мост и памятник Владимиру Великому, узнают, как заботятся об экологии в столице.

Кроме того, 1 июня в туристско-информационных центрах Москвы на Северном и Южном речных вокзалах, на Тверской площади с 11:00 стартует викторина. Игра составлена по мотивам миссий "Играй в Москву!". Участникам предстоит ответить на вопросы об истории и архитектуре столицы, о транспорте, космосе, спорте и творчестве Александра Пушкина.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что 1 и 2 июня на ВДНХ отметят День защиты детей. Юные гости и их родители смогут посетить бесплатные экскурсии по музеям, познавательные мастер-классы, спектакли и игры. Для участия в мероприятиях необходимо будет пройти предварительную регистрацию.