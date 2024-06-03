Bloomberg: Apple отказалась от презентации гаджетов летом

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Компания Apple 10 июня проведет традиционную конференцию, где не будет анонсировать новые устройства. Об этом рассказал обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

По словам эксперта, американская корпорация не представит ни одного девайса в ходе мероприятия, которое продлится до 14 июня. Гурман считает, что Apple может неожиданно представить какой-либо продукт. Причем анонсировать сейчас, а выпустить через полгода или позже. Однако источники эксперта уточнили, что таких планов у компании пока нет.

Так, на WWDC ожидали выпуск нового поколения телеприставок Apple TV. Однако корпорация, вероятно, сконцентрируется на новых версиях операционных систем для iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch и других гаджетов. Кроме того, часть презентации посвятят искусственному интеллекту.

Ранее сообщалось, что выход первого ноутбука от Apple со складным дисплеем ожидается в 2026 году. Аналитик американской компании Мин-Чи Ко отмечал, что у девайса будет экран на 18,8 или 20,2 дюйма.