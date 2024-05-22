Toms Hardware: Apple специально отключила в iPad Pro 4 ГБ оперативной памяти

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Базовая версия iPad Pro M4 в действительности обладает 12 гигабайтами оперативной памяти вместо заявленных восьми. Компания Apple целенаправленно отключает "лишнюю" память, сообщил портал Tom's Hardware.

Пользователи узнали об этом из видео о разработке устройства. Эксперты обратили внимание на маркировку чипов оперативной памяти. Оказалось, что вместо заявленных восьми гигабайтов для базовой версии установлены две распаянные микросхемы Micron, каждая из которых содержит по шесть гигабайтов. Это означает, что в базовых версиях iPad Pro в действительности заложено 12 гигабайтов оперативной памяти.

При этом специалисты отметили, что в более дорогих моделях iPad Pro, обладающих 16 гигабайтами памяти, подобных проблем не наблюдается.

На данный момент неизвестно, почему в новом гаджете Apple покупатели могут воспользоваться только меньшим объемом памяти. Эксперты высказали предположение, в соответствии с которым компания изначально намеревалась наделить младшие модели 12 гигабайтами, но изменила свои планы.

Еще одной возможной причиной для такого решения Apple специалисты назвали вероятность того, что у Micron могло просто не хватить чипов по четыре гигабайта.

Ранее работавший над созданием iPhone и других продуктов Apple маркетолог Кен Сигалл предложил корпорации переименовать свои устройства. Он рассказал, что изначально буква i служила отсылкой к работе компании с интернетом (internet). По его мнению, к настоящему моменту приставка лишилась этого смысла в связи с тем, что все современные телефоны подключены к Сети.