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20 мая, 16:42

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Reuters: Apple снизила цены на iPhone в Китае из-за конкуренции с Huawei

iPhone подешевел в Китае из-за конкуренции Apple и Huawei

Фото: 123RF/halfpoint

Apple объявила о запуске кампании по снижению стоимости ряда моделей iPhone, продающихся в Китае. Размер предлагаемых скидок достигает 2 300 юаней ($318).

Такое решение американская компания приняла на фоне растущей конкуренции с местными производителями, в особенности с Huawei, сообщает Reuters.

В апреле Huawei представила смартфон Pura 70, который оснащен спутниковой связью, а также обладает 12-ядерным процессором и выдвижным объективом. Его стоимость начиналась от 5 499 юаней (около $760). На этом фоне iPhone 15 Pro Max, обладающий такими же характеристиками и памятью, равной 256 гигабайтам, продавался на онлайн-платформе Tmall до применения скидок по цене 8 849 юаней (около $1 230).

В I квартале текущего года выручка Huawei увеличилась на 69,7% в сравнении с тем же периодом 2023-го. На этом фоне, как выяснила аналитическая компания Counterpoint, у Apple произошел спад продаж в КНР. Компания потеряла 37% дохода в Китае по итогам первых двух месяцев 2024 года. IT-гигант опустился на третье место в рейтинге лидеров рынка смартфонов страны, уступив первые две позиции Huawei (16,5%) и Honor (17,1%).

На этом фоне в феврале американская компания заявила о начале первой скидочной акции. При этом размер скидок на продукцию Apple начинался от 1 150 юаней ($159). Это решение привело к постепенному улучшению ситуации.

Ранее сообщалось, что Apple запланировала выпуск iPhone 17 Pro Max. Инсайдеры утверждают, что он может стать самым дорогим смартфоном за всю историю компании.

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