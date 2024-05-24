TechRadar: дисплей iPhone сможет самостоятельно восстанавливаться после повреждений

Фото: 123RF/rokastenys

Apple запатентовала технологию создания дисплея, который сможет самостоятельно восстанавливаться в случае повреждения. Это изобретение планируется использовать для телефонов с гибким экраном, сообщает издание TechRadar.

Компания подала заявление об этой разработке в Ведомство по патентам и товарным знакам (USPTO) США. В приложенном к нему описании указано, что гибкий экран будет состоять из нескольких жестких слоев и одного дополнительного, который сохранит подвижность. Инженеры Apple полагают, что такой дисплей сможет восстанавливаться самостоятельно, если окажется поврежден.

Корпорация не раскрывает, как именно будет действовать технология восстановления. Однако в документе говорится о применении эластомера, способного растягиваться и принимать свою изначальную форму. Слой из него может быть нанесен на все пространство экрана складного телефона или только на его сгибаемую часть, которая в любом случае будет деформироваться.

Кроме того, в пояснении утверждается, что процесс восстановления дисплея не будет требовать какого-либо воздействия пользователя. Эксперты предполагают, что это может происходить при определенной температуре или после попадания солнечного света на поврежденный участок. Также не исключается, что экран может принимать прежнюю форму в сложенном состоянии.

Ранее стало известно, что базовая версия iPad Pro M4 в действительности обладает 12 гигабайтами оперативной памяти вместо заявленных восьми. Компания Apple специально отключает "лишнюю" память. В корпорации еще не объяснили, по какой причине обладатели нового гаджета не могут пользоваться всем доступным объемом памяти.

