MacRumors: выход ноутбука Apple со складным дисплеем ожидается в 2026 году

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Выход первого ноутбука от корпорации Apple со складным дисплеем ожидается в 2026 году. Об этом сообщает издание MacRumors.

Аналитик компании Apple Мин-Чи Ко рассказал, что у девайса будет экран на 18,8 или 20,2 дюйма. В свою очередь, аналитик Росс Янг отметил, что первый складной MacBook выйдет с 18,8-дюймовым дисплеем.

Предполагается, что в сложенном состоянии размеры компьютера будут аналогичны габаритам современных ноутбуков с экраном на 13 или 14 дюймов.

По словам Мин-Чи Ко, складной дисплей MacBook будет сложной технической конструкцией, поэтому, скорее всего, ноутбук будет очень дорогим. Предположительно, его стоимость будет на уровне очков смешанной реальности Vision Pro (3 499 долларов – около 317 000 рублей).

Предположительно, MacBook оснастят процессором нового поколения M5. Вероятно, у ноутбука будет виртуальная клавиатура, хотя финальный дизайн складного MacBook еще обсуждается, уточнили эксперты.

Ранее маркетолог Кен Сигалл, который работал над созданием iPhone и других продуктов Apple, предложил компании переименовать свои устройства. Он считает, что корпорации пора отказаться от приставки i в названии.

