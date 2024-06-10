Фото: apple.com

Корпорация Apple представила новую операционную систему iOS 18 в ходе конференции для разработчиков WWDC 2024. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Apple.

Так, в новой операционной системе расширили возможности для виджетов и иконок. Последние можно переместить в любое место на экране. Также каждое приложение ОС можно отдельно скрыть или заблокировать.

В iPhone с iOS 18 добавят игровой режим для лучшей производительности, а другая функция позволит переводить деньги лишь поднеся смартфоны друг к другу.

Ранее Apple запатентовала технологию создания дисплея, который сможет самостоятельно восстанавливаться в случае повреждения. Это изобретение планируется использовать для телефонов с гибким экраном, сообщали профильные СМИ.

