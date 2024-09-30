Военным пенсионерам проиндексируют выплаты с 1 октября 2024 года

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С октября 2024 года в России вступят в силу важные нововведения. В том числе у некоторых категорий граждан увеличатся зарплаты и пенсии, а утилизационный сбор проиндексируется на 70–80%.

Труд и социальная сфера

С 1 октября зарплаты работников госучреждений проиндексируют на 5,1%. Это затронет преподавателей федеральных вузов, медработников клинических центров, сотрудников сфер медико-социальной экспертизы, науки и культуры. Кроме того, повышение окладов ожидается и у гражданского персонала Минобороны, МЧС, МВД и Росгвардии.

Также на 5,1% вырастут военные пенсии и составят в среднем 41 600 рублей. В свою очередь, эта инициатива направлена на ветеранов МВД, Государственной противопожарной службы, органов по борьбе с оборотом наркотиков и Росгвардии.

Выплаты увеличатся и у тех граждан, которые достигли 80-летнего возраста в сентябре, – прибавка случится за счет повышения фиксированной выплаты с 8 134 рублей 88 копеек до 16 269 рублей 76 копеек.

Кроме того, детям-сиротам станет проще оформлять заявление на обеспечение жильем – они смогут делать это через "Госуслуги".

Транспорт

С начала месяца в России на 70–85% проиндексируют утилизационный сбор на новый автотранспорт. Мера коснется легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также автобусов, прицепов и полуприцепов. Кроме того, нововведение распространяется на некоторые виды дорожно-строительной техники.

Предполагается, что ставка будет увеличиваться на 10–20% 1 января каждого года. При этом для лиц, которые ввозят в Россию авто с двигателем до трех литров для личного пользования, продолжат действовать льготные коэффициенты.

Помимо этого, с 1 октября на бланке извещения о ДТП, получаемом вместе с полисом ОСАГО, будут размещать QR-код: при переходе по ссылке участники аварии смогут оперативно просмотреть порядок оформления происшествия по европротоколу (без участия ГИБДД).

Оборона

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 8 октября командирам разрешат отправлять военных под арест на срок до десяти суток за использование гаджетов с выходом в интернет в зоне СВО. Это коснется только тех случаев, когда устройство не требовалось для выполнения боевых задач.

Дисциплинарное взыскание последует, если солдат будет звонить, фотографировать, переписываться с кем-то, тем самым потенциально подвергая опасности самого себя и сослуживцев. Решать, насколько целесообразно используется смартфон, будут командиры.