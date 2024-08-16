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Зарплаты работников федеральных госучреждений будут увеличены на 5,1% с 1 октября, передает пресс-служба Минтруда РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Под увеличение подпадут преподаватели федеральных вузов, медработники клинических центров и работники гидрометеорологической службы.

Кроме того, инициатива затронет тех, кто трудится в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, науки и культуры и других сферах, а также относящихся к гражданскому персоналу таких силовых ведомств, как Минобороны, МЧС, МВД и Росгвардия.

Такое повышение должностных окладов прописано в законе о федеральном бюджете на 2024 год, добавил Минтруд.

Ранее Минфин РФ предложил сократить количество госслужащих и тем самым поднять зарплаты оставшимся чиновникам. По словам главы ведомства Антона Силуанова, в министерстве не требуется такое количество сотрудников, которое наблюдается сейчас.

Однако он добавил, что это сложный вопрос, так как он напрямую касается "конкретных людей и судеб". Кроме того, если сократить госслужащих и работать меньшим числом, то работать придется более производительно.