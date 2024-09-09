Депутат Бессараб назвала две категории россиян, кому повысят пенсии с 1 октября 2024 года

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Выплаты военным пенсионерам и достигшим 80-летнего возраста вырастут с 1 октября 2024 года. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Пенсии военных пенсионеров повысят на 5,1%. Поскольку у каждого разная сумма выплат, их конечный размер после индексации будет различаться", – указала парламентарий.

Также повышение пенсий традиционно ждет тех, кто отпразднует в сентябре 80-летие. У них вдвое вырастет фиксированная выплата, которая на сегодняшний день составляет 8 134,88 рубля, рассказала Бессараб.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Если гражданину исполнилось 80 лет в сентябре, с 1 октября он начнет получать повышенную выплату в размере 16 269,76 рубля.

Депутат обратила внимание, что индексация произойдет без каких-либо действий со стороны получателя пенсии.

"Сейчас в России большое количество государственных услуг предоставляются в беззаявительном порядке – не нужно подавать заявление, никуда звонить, ходить. Социальный фонд самостоятельно проведет повышение", – заключила Бессараб.

Ранее россиянам рассказали, что в скором времени пенсии будут индексироваться два раза в год – 1 февраля и 1 апреля. Новый график позволит увеличивать выплаты на фактическую, а не прогнозируемую инфляцию. Переход на новую систему произойдет в 2025 году.

