Эксперт Подольская: индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год

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Страховые пенсии будут индексировать дважды в год: 1 февраля и 1 апреля. Это позволит повышать размер выплат на фактическую инфляцию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на завкафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяну Подольскую.

Эксперт подчеркнула, что переход с 2025 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий будет проходить на основе фактической инфляции, а не прогнозных показателей.

Индексация пенсий россиян, составляющая 7,5% в этом году, отстает от инфляции по основным статьям затрат, обратила внимание Подольская. Продовольственная же инфляция находится около двухзначных отметок, добавила она. Кроме того, рост тарифов на ЖКУ в этом году составит 9,8%, что уже выше уровня индексации пенсий, отметила эксперт.

Пенсионеры также покупают жизненно важные лекарства, динамика роста цен которых составила 3,3% за пять месяцев этого года. Тем не менее стоимость остальных препаратов по итогам года может увеличиться более существенно, заключила Подольская.

С 2025 года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы будут автоматически получать выплату в размере 1,2 тысячи рублей. На сегодня данную компенсацию получают люди, осуществляющие уход за этими категориями граждан. Кроме того, для этого необходимо подать заявление на оформление выплаты. Однако с введением нового порядка необходимость подачи заявлений и предоставления документов отпадает.

В июле Центробанк РФ принял решение о повышении ключевой ставки. Официально целью данного шага стала борьба с дальнейшим ростом инфляции.

Однако эксперты считают, что инфляция не будет снижаться в России в ближайшее время – ее скорость сохранится на том уровне, который наблюдается в настоящий момент. Специалисты связывают это с продолжением действия тех факторов, которые влияют на рост инфляции.