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28 сентября, 08:15

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Участники "Активного гражданина" выберут лучшее летнее оформление заведений

Участники "Активного гражданина" выберут лучшее летнее оформление заведений

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В новом голосовании "Активного гражданина" участники смогут выбрать лучшее летнее оформление фасадов магазинов, кафе, торговых центров и других заведений. Всего в списке присутствует пять номинаций.

В каждой из них можно отдать голос за 5 самых оригинальных и красивых витрин. Предприятия-победители получат денежный приз и смогут потратить его на развитие бизнеса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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