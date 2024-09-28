Участники "Активного гражданина" выберут лучшее летнее оформление заведений

В новом голосовании "Активного гражданина" участники смогут выбрать лучшее летнее оформление фасадов магазинов, кафе, торговых центров и других заведений. Всего в списке присутствует пять номинаций.

В каждой из них можно отдать голос за 5 самых оригинальных и красивых витрин. Предприятия-победители получат денежный приз и смогут потратить его на развитие бизнеса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

