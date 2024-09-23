Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 13:45

Новости

Новости часа: началась реставрация фасадов и кровли здания биржи на Ильинке

Новости часа: началась реставрация фасадов и кровли здания биржи на Ильинке

Собянин: началась реставрация фасадов и кровли здания биржи на Ильинке

Новости часа: в Морозовской больнице разработали метод диагностики детского инсульта

Собянин: в Москве запатентовали уникальный метод диагностики детского инсульта

Новости часа: технологические конкурсы помогают Москве внедрять передовые разработки

Собянин: технологические конкурсы помогают столице внедрять передовые разработки

"Мой район. Новости": МСД стал одной из самых популярных городских автомагистралей

Собянин: в Москве запатентовали уникальный метод диагностики детского инсульта

Более 14 тысяч человек получили квартиры в СВАО по программе реновации

Более 14 тысяч жителей СВАО получили новые квартиры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве началась реставрация фасадов и кровли исторического здания биржи XIX века. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Нейросети помогли рентгенологам столицы обработать 13 миллионов исследований. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Летняя погода вернется в Москву 25 сентября. Синоптики также отметили, что днем воздух прогреется до 25 градусов.

Читайте также
мэр МосквыгородмедицинатехнологииобществопогодавидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика