Новости часа: началась реставрация фасадов и кровли здания биржи на Ильинке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве началась реставрация фасадов и кровли исторического здания биржи XIX века. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Нейросети помогли рентгенологам столицы обработать 13 миллионов исследований. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Летняя погода вернется в Москву 25 сентября. Синоптики также отметили, что днем воздух прогреется до 25 градусов.