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20 сентября, 08:00

Общество

Нутрициолог рассказала, какой попкорн полезнее

Нутрициолог рассказала, какой попкорн полезнее

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Попкорн настолько надежен, что его использовали для перевозки грузов, чтобы предохранить товар от повреждения при транспортировке. Сейчас попкорн используют как снек, на прилавках можно встретить кукурузные зерна без разных добавок, готовый воздушный попкорн и продукт в специальной упаковке для приготовления в СВЧ-печи.

Нутрициолог Анастасия Суслова не советует нагревать кукурузные зерна пакете, поскольку в нем содержится пластик, который при нагревании выделяется в виде токсических элементов и попадает в организм.

Лучше всего выбирать попкорн, в котором нет консервантов, усилителей вкуса и аромата, эмульгаторов и других Е-добавок. Самый идеальный состав – простой, то есть кукурузные зерна, может быть добавлена соль, также травяные специи, пряности, а также масло, если хочется пожирнее.

К тому же попкорн считается относительно здоровым продуктом питания за счет того, что в составе он имеет большое количество клетчатки – на 100 граммов – 13 граммов клетчатки, в то время как в картофельных чипсах – всего лишь 4 грамма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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