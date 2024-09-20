Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве 20 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в пятницу, 20 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 21 до 23 градусов, в Подмосковье – от 18 до 23 градусов.

Северо-западный будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Первые заморозки в регионе могут зафиксировать уже 21 и 22 сентября. По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, снежный покров выпадет и сразу растает в Москве лишь в конце октября.

