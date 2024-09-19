Число погибших при взрывах раций в Ливане увеличилось до 25 человек

Количество погибших в результате взрывов, произошедших 18 сентября в разных районах Ливана, выросло до 25. Об этом сообщает исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Фирас Абъяд.

Кроме того, по его словам, число раненых увеличилось до 608 человек. В данный момент криминалисты по всему миру пытаются понять, что привело к многочисленным детонациям. Изначально стало известно о взрывах пейджеров, потом аналогичные инциденты произошли с домофонами, радиостанциями и бытовыми приборами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.