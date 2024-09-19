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19 сентября, 14:30

Общество

Всероссийский родительский комитет провел первое заседание 19 сентября

Всероссийский родительский комитет провел первое заседание 19 сентября

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Всероссийский родительский комитет провел первое заседание 19 сентября. Это консультативный орган при министерстве просвещения, его создали по поручению Владимира Путина.

Основной задачей комитета станет объединение усилий родителей, органов власти и общественных институтов, чтобы совместно решать вопросы воспитания детей. Как отметила заммэра Анастасия Ракова, у Москвы в этой сфере богатый опыт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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