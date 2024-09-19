19 сентября, 14:30Общество
Всероссийский родительский комитет провел первое заседание 19 сентября
Всероссийский родительский комитет провел первое заседание 19 сентября. Это консультативный орган при министерстве просвещения, его создали по поручению Владимира Путина.
Основной задачей комитета станет объединение усилий родителей, органов власти и общественных институтов, чтобы совместно решать вопросы воспитания детей. Как отметила заммэра Анастасия Ракова, у Москвы в этой сфере богатый опыт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.