Всероссийский родительский комитет провел первое заседание 19 сентября. Это консультативный орган при министерстве просвещения, его создали по поручению Владимира Путина.

Основной задачей комитета станет объединение усилий родителей, органов власти и общественных институтов, чтобы совместно решать вопросы воспитания детей. Как отметила заммэра Анастасия Ракова, у Москвы в этой сфере богатый опыт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

