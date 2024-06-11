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11 июня, 18:00

Общество

Депутат ГД Буцкая рассказала о правах отцов, воспитывающих детей

Депутат ГД Буцкая рассказала о правах отцов, воспитывающих детей

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая напомнила, что отцы могут брать больничный в случае болезни ребенка. Кроме того, они наравне с женщинами имеют право уходить в декретный отпуск.

Буцкая отметила, что отец может получить маткапитал, если мать погибнет или ее лишат родительских прав.

Большое интервью с Татьяной Буцкой выйдет во вторник, 11 июня, в эфире телеканала Москва 24.

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