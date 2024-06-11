11 июня, 18:00Общество
Депутат ГД Буцкая рассказала о правах отцов, воспитывающих детей
Первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая напомнила, что отцы могут брать больничный в случае болезни ребенка. Кроме того, они наравне с женщинами имеют право уходить в декретный отпуск.
Буцкая отметила, что отец может получить маткапитал, если мать погибнет или ее лишат родительских прав.
Большое интервью с Татьяной Буцкой выйдет во вторник, 11 июня, в эфире телеканала Москва 24.