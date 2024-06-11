Депутат ГД Буцкая прокомментировала введение ГОСТа на игрушки

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11 июня, 16:45

Общество

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В России начнут проводить психолого-педагогическую экспертизу игрушек. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, от экспертизы зависит, какие игрушки будут поступать на полки магазинов и каким будет подрастающее поколение.

Например, по мнению Буцкой, если через 10 лет государству нужны будут врачи, то в магазинах должны поступить в продажу куклы-врачи.

Большое интервью с Татьяной Буцкой выйдет во вторник, 11 июня, в эфире телеканала Москва 24.

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