Экскурсия на ретротрамвае "Татра Т2" пройдет в Москве 21 июня

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Гостей и жителей столицы пригласили на экскурсионную прогулку на ретротрамвае "Татра Т2", которая пройдет 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса в телеграм-канале.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что такие летние экскурсии проводятся на постоянной основе для тех, кто интересуется историей и архитектурой города.

Узнать подробности и зарегистрироваться на прогулку можно на сайте проекта "Экскурсии в метро".

Ранее москвичам рассказали, что вагон "Татра Т2" курсировал на маршрутах депо имени Апакова с 1960 по 1980 год. Позже в этом же депо его использовали в качестве склада. В 1999 году, к 100-летию Московского трамвая, вагон восстановили.

По словам Сергея Собянина, трамвай является одним из экологичных видов транспорта, а по вместимости и эффективности ему нет равных, за исключением метро.

