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11 июня, 14:45

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Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

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Накануне Дня России Сергей Собянин вручил жителям столицы награды РФ и города Москвы. Медали и ордена получили работники сфер здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и культуры. За многолетний труд на благо города жители столицы получили знаки отличия, среди награжденных – актриса Ирина Муравьева, историк Евгений Спицын, врач-хирург Джалат Алиев и другие москвичи.

Госнаграды вручались от имени и по поручению президента России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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