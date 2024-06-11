Сергей Собянин вручил награды заслуженным москвичам

Накануне Дня России Сергей Собянин вручил жителям столицы награды РФ и города Москвы. Медали и ордена получили работники сфер здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и культуры. За многолетний труд на благо города жители столицы получили знаки отличия, среди награжденных – актриса Ирина Муравьева, историк Евгений Спицын, врач-хирург Джалат Алиев и другие москвичи.

Госнаграды вручались от имени и по поручению президента России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

