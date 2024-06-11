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11 июня, 07:45

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Фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 12 по 16 июня – Собянин

Фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 12 по 16 июня – Собянин

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12 июня в Москве начинает работу фестиваль "Времена и эпохи", который пройдет на 54 площадках. О том, что ждет гостей в течение пяти дней, написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Организаторы предлагают разные форматы активностей. Так, на Бульварном кольце и в центре Москвы разместится музей под открытым небом, где можно будет увидеть копии костюмов и военной формы разных эпох. В парках пройдут реконструкции важных исторических событий в формате дополненной реальности.

В фестивале примут участие более двух тысяч реконструкторов со всей России и из восьми иностранных государств. Кроме того, в 2024 году программу фестиваля дополнят несколько спецпроектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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