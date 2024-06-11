Парк Героев Отечественной войны 1812 года благоустроят в Марьине

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Парк Героев Отечественной войны 1812 года благоустроят на юго-востоке Москвы, в районе Марьино. Работы будут проходить на площади 2,8 гектара. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Специалисты приведут в порядок спортивные площадки и зоны для досуга с детьми, обновят газон, установят новые скамейки и фонари, а также заменят покрытие дорожек. Кроме того, в местах отдыха разобьют клумбы, а на площадке для выгула и дрессировки собак будут установлены современные снаряды для занятий.

На данный момент работники прокладывают в парке кабельную канализацию, чтобы установить новую систему освещения. Также здесь проводятся геодезические работы и подготовка оснований для дорожек и тропинок.

В спортивной зоне около Проектируемого проезда № 769 планируется установить столы для настольного тенниса и уличные тренажеры. Кроме того, здесь приведут в порядок площадки для волейбола и баскетбола.

В этой же части парка можно будет отдохнуть с детьми. Так, на детской площадке обустроят многоуровневые игровые комплексы с горками, каруселью, качелями и песочницей. Для детей оборудуют отдельную зону с яркими игровыми комплексами в виде корабля, машины и домика. На площадках также уложат специальное безопасное покрытие.

Необходимые работы будут проведены и на площадке для отдыха около дома 6 на улице Верхние Поля. Там взрослые смогут заниматься воркаутом, для малышей установят развивающий игровой модуль, а для детей постарше – игровые комплексы, качели и карусель. Помимо этого, специалисты приведут в порядок детскую площадку рядом с домом 6б.

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