Мэр Москвы рассказал о масштабной программе фестиваля "Времена и эпохи"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Исторический фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 12 по 16 июня. Жители и гости столицы смогут отправиться в путешествие во времени и окунуться в атмосферу разных исторических эпох. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, из 54 площадок фестиваля 17 будут расположены в центре города, 25 – в округах в разных районах, оставшиеся 12 площадок – в различных парках.

Фестивальные активности будут представлены в разных форматах. Например, на Бульварном кольце и в центре столицы будет работать музей под открытым небом. Здесь можно посмотреть на копии музейных экспонатов: гражданские костюмы и военную форму разных эпох. Для всех желающих будут проводиться экскурсии.

В московских парках организуют исторические реконструкции ключевых событий истории России и мировой истории в формате дополненной реальности. Посетители смогут погрузиться в атмосферу давно ушедших эпох благодаря достоверным арт-объектам.

"К примеру, в парке "Акведук" будет представлен античный Крым, где столкнулись интересы Боспорского царства и Римской империи. А в ландшафтном парке "Митино" состоится реконструкция вступления союзных войск в Париж в 1814 году", – рассказал Собянин.

Кроме того, на фестивальной площадке в сквере на улице Хачатуряна гости смогут узнать об экспедиции Рериха в Индию, на площади Славы – об успехах русских археологов на египетских раскопках, на улице Грекова – о правлении Екатерины Великой. Посетителей ожидают более 1 100 часов мастер-классов.

В этом году программу фестиваля дополнят и несколько спецпроектов. Один из них – проект мэра "Мой район" – проведет свыше 150 экскурсий по 10 историческим усадьбам.

Также в этом году планируется опробовать четыре новые площадки. К примеру, на Главной аллее ВДНХ состоится реконструкция исторических парадов физкультурников времен СССР, а в "Москинопарке" горожане смогут увидеть реконструкцию обороны Москвы 1941 года и окунуться в атмосферу Дикого Запада.

Жителей и гостей столицы также приглашают на исторический пикник в парк "Покровское-Стрешнево", где можно будет поиграть в бадминтон, городки и другие игры, послушать романсы и поучаствовать в мастер-классах.

Парк "Печатники" в этом году стал территорией для реконструкции Средневековой Руси. Здесь гостей будут ожидать сражения на мечах, аутентичные мастер-классы и византийское посольство.

"В фестивале примут участие более 2 000 реконструкторов со всей России и из восьми иностранных государств. Для самых активных горожан на территориях четырех парков (Олимпийская деревня, Перовский парк, Усадьба Воронцово, Парк Дружбы) пройдет настоящий исторический квест", – добавил градоначальник.

Так, в этих парках будут созданы особые игровые локации, в которых каждый сможет отправиться в путешествие во времени, почувствовать себя участником исторических событий и встретиться с героями тех времен.

"Приглашаю москвичей и наших гостей хорошо провести время на фестивале", – заключил Собянин.

Ранее мэр столицы рассказал, что масштабный сезон фестиваля "Усадьбы Москвы" пройдет с 15 июня по 15 сентября. Его площадками станут 21 городская усадьба и 19 загородных.

До этого сообщалось, что в парке "Кузьминки" 15 июня пройдет фестиваль музыки и света "Прожектор". Гостей фестиваля жду выступления творческих коллективов, диджей-сеты, мастер-классы, а также курс молодого огнеборца. Хедлайнерами мероприятия станут музыканты проекта "Рок-прицел".