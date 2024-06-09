Фестиваль "Прожектор" состоится в парке "Кузьминки" 15 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке "Кузьминки" 15 июня пройдет фестиваль музыки и света "Прожектор". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Гостей фестиваля жду выступления творческих коллективов, диджей-сеты, мастер-классы, а также курс молодого огнеборца. Хедлайнерами мероприятия станут музыканты проекта "Рок-прицел". Они исполнят кавер-версии хитов русского и зарубежного рока, шлягеры отечественной эстрады и песни из кинофильмов.

На курсе молодого огнеборца каждый сможет попробовать себя в роли настоящего пожарного. Гостям предложат надеть комплект боевой одежды в течение 27 секунд и "потушить" мишени, имитирующие пламя.

С 14:00 до 17:30 в парке пройдут семейные мастер-классы, на которых гости смогут изготовить декоративные поделки, принять участие в лотерее и сделать красочный аквагрим.

Событие организуют при поддержке Управления по ЮВАО департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Ранее москвичам предложили присоединиться к танцевальному марафону фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". В течение 100 дней он будет проходить на разных площадках города. Например, в парке "Музеон" на Крымской набережной пройдут уроки по сальсе, бачате и кизомбе.

