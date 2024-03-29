"Мой район": "Мосфильм". Район Раменки

"Мосфильм" – одна из самых оснащенных киностудий Европы и главная киностудия РФ. В 2024 году ей исполнилось 100 лет: за это время студия выпустила более 2,5 тысячи фильмов.

Именно на "Мосфильме" свои лучшие фильмы сняли такие режиссеры, как Сергей Бондарчук, Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай, Василий Шукшин, Карен Шахназаров. Картины "Мосфильма" входят в золотую коллекцию, в том числе и мирового кинематографа. Подробнее – в программе "Мой район".