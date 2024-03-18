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18 марта, 19:10

Город

"Мой район": панда из Московского зоопарка. Пресненский район

"Мой район": панда из Московского зоопарка. Пресненский район

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Московский зоопарк в 2024 году отмечает свое 160-летие. Одним из харизматичных его жителей является первый детеныш панды, рожденный на территории России. С помощью открытых выборов на портале "Активный гражданин" москвичи выбрали панде имя – Катюша. В марте Катюше исполнилось полгода.

В программе приняли участие Ирина Овчинникова – начальник отдела "Фауна Китая" Московского зоопарка, Алла Верченко – старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, Евгения Медведева – заслуженный мастер спорта РФ, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, Светлана Акулова – генеральный директор Московского зоопарка и Иван Пажетнов – начальник отдела "Хищные животные" Московского зоопарка.

Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район
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