Орнитологи объяснили, почему снегири прячутся в Москве

Орнитологи в течение зимы почти не видели в Москве снегирей. Специалисты утверждают, что эти птицы по-прежнему прилетают на зимовку в столицу, но предпочитают прятаться от посторонних глаз. Все дело в том, что в последние годы в городе увеличилась популяция хищных птиц.

Шустрые и маневренные воробьи и синицы не боятся хищных птиц, однако неповоротливые снегири предпочитают прятаться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.