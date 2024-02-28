Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля, 07:30

Город

Орнитологи объяснили, почему снегири прячутся в Москве

Орнитологи объяснили, почему снегири прячутся в Москве

Медведицу Айку из Московского зоопарка поздравили с Днем полярного медведя

Выставка животных из приютов прошла в столице

"Это Москва. Социальный блок": стоматологи для собак

В Московском зоопарке рассказали, почему у панды Катюши всегда мокрый хвост

Жители столицы заметили корги в метро

Московский зоопарк показал, как обнимаются панды Диндин и Катюша

Краснокнижных птиц заметили в парках Москвы

Фургон с запертыми собаками обнаружили в Бескудниковском районе столицы

Московский зоопарк показал, как панда Катюша проводит время

Орнитологи в течение зимы почти не видели в Москве снегирей. Специалисты утверждают, что эти птицы по-прежнему прилетают на зимовку в столицу, но предпочитают прятаться от посторонних глаз. Все дело в том, что в последние годы в городе увеличилась популяция хищных птиц.

Шустрые и маневренные воробьи и синицы не боятся хищных птиц, однако неповоротливые снегири предпочитают прятаться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика