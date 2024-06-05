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05 июня, 14:30

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Современные дорожки с ночным освещением обустроят на Центральном московском ипподроме

Современные дорожки с ночным освещением обустроят на Центральном московском ипподроме

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После реставрации Центральный московский ипподром станет современным конно-спортивным центром. На его территории обустроят дорожки с ночным освещением, тоннели для лошадей, зрителей и транспорта, арену, парковку, открытый променад с фудкортом и трибуны.

Также там появится ветеринарный блок, который оборудуют аппаратами МРТ, КТ и рентгена, а для больных лошадей будет функционировать изолятор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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