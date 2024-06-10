Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл приемное отделение Морозовской детской городской клинической больницы (ДГКБ) после комплексной модернизации, которая была начата в июле 2023 года. Первых пациентов больница примет 11 июня.

"В Москве реализуется большая программа по реконструкции приемных отделений во всех клиниках Москвы. Только в этом году мы закончили реконструкцию девяти крупных клиник. Одно из таких приемных отделений экстренной помощи – здесь, в Морозовской детской больнице, которая обслуживает практически четверть всех стационарных пациентов – детей, которые поступают на лечение в городе Москве", – сказал Собянин.

Градоначальник отметил, что приемное отделение Морозовской ДГКБ сделано по новым стандартам и логистике. В медучреждении установлено новое оборудование.

Мэр также подчеркнул, что в больнице остался прежний коллектив. В ходе посещения больницы он выразил медработникам слова благодарности за самоотверженную работу.

"Так что благодарю коллектив Морозовской (детской больницы. – Прим. ред.) за самоотверженную работу, помощь детям Москвы, которые обращаются к вам. И надеюсь, что новое приемное отделение сделает эту работу еще более эффективной и комфортной как для врачей, так и для пациентов", – отметил Собянин.

В пресс-службе правительства Москвы добавили, что работы были проведены в помещениях первого этажа главного корпуса больницы в 4-м Добрынинском переулке. В результате реконструкции рабочие создали единое многофункциональное пространство, оснащенное всем необходимым для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи детям всех возрастов. Среди оборудования врачам и пациентам стали доступны КТ, рентген и системы УЗИ.

В больнице также обустроили малую операционную для малоинвазивных вмешательств и клинико-диагностическую лабораторию, позволяющую проводить необходимые исследования и получать результат в течение 5–20 минут. Приемное отделение рассчитано на прием до 500 неотложных пациентов в день, как и раньше, однако теперь их время пребывания существенно сократится.

Кроме того, в рамках работ специалистами был внедрен принцип "цифровой клиники". Теперь почти вся меддокументация будет вестись в электронном виде, а при поступлении каждому пациенту будут выдавать идентификационный браслет с личными данными и QR-кодом для перехода в электронную медицинскую карту.

Ранее заммэра Анастасия Ракова рассказала об увеличении объемов специализированной медицинской помощи в столице по 14 направлениям на 11 миллиардов рублей. При этом шесть из них коснутся оказания помощи детям. К ним относятся травматология, ортопедия, офтальмология, урология, а также сердечно-сосудистая хирургия и нейрохирургия.