Холодный атмосферный фронт пришел в Москву 19 сентября

Холодный атмосферный фронт пришел в Москву в четверг, 19 сентября. С этого дня температура в столице начнет опускаться с каждым днем. Так, 19-го числа днем в городе ожидается до 22–23 градусов, вечером показания барометров немного опустятся – до 15–16 градусов.

В пятницу синоптики прогнозируют около 22 градусов тепла, в субботу – максимум 19, а в воскресенье – не выше 16 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

