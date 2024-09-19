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19 сентября, 11:30

Общество

Холодный атмосферный фронт пришел в Москву 19 сентября

Холодный атмосферный фронт пришел в Москву 19 сентября

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Холодный атмосферный фронт пришел в Москву в четверг, 19 сентября. С этого дня температура в столице начнет опускаться с каждым днем. Так, 19-го числа днем в городе ожидается до 22–23 градусов, вечером показания барометров немного опустятся – до 15–16 градусов.

В пятницу синоптики прогнозируют около 22 градусов тепла, в субботу – максимум 19, а в воскресенье – не выше 16 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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