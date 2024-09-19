Новости регионов: подозреваемых в серии краж поймали в Подольске

Сотрудники МВД задержали в Подольске двоих мужчин, которых подозревают в серии краж из табачных магазинов. Сообщается, что злоумышленники вскрыли дверь магазина на улице Дружбы и похитили оттуда вейп-системы и жидкости для их заправки. Сумма ущерба превысила 260 тысяч рублей. Позднее полиция задержала преступников, когда те пытались совершить новую кражу. В данный момент обвиняемые заключены под стражу. Правоохранители проверяют, причастны ли они к другим преступлениям.

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