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19 сентября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: подозреваемых в серии краж поймали в Подольске

Новости регионов: подозреваемых в серии краж поймали в Подольске

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Сотрудники МВД задержали в Подольске двоих мужчин, которых подозревают в серии краж из табачных магазинов. Сообщается, что злоумышленники вскрыли дверь магазина на улице Дружбы и похитили оттуда вейп-системы и жидкости для их заправки. Сумма ущерба превысила 260 тысяч рублей. Позднее полиция задержала преступников, когда те пытались совершить новую кражу. В данный момент обвиняемые заключены под стражу. Правоохранители проверяют, причастны ли они к другим преступлениям.

Тем временем Анатолий Кашпировский снова начал исцелять людей. Он активно рекламирует свои услуги и предлагает убрать седину, вылечить рак, слепоту, бесплодие и помочь похудеть. На одну из первых встреч пришло около 300 человек. В основном среди них были люди старше 40 лет со всей России. Кроме того, Кашпировский продает свою "волшебную" соль, книги с афоризмами и диски с записями сеансов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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